İsmail Kartal, yeni takımıyla ilk maçına çıktı!

İran Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, Foolad Khuzestan ile 1-1 berabere kaldı.Abone ol
İran Pro Ligi'nin 18. haftasında İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Foolad Khuzestan'a konuk oldu. Foolad Khuzestan Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.
Misafir takım, 39. dakikada Isa Ale Kasir'in attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip ise 78. dakikada Zadeh Attar'ın golüyle beraberliği yakaladı.
Teknik direktör İsmail Kartal, Persepolis'in başında çıktığı ilk maçta puan kaybı yaşamış oldu.
Persepolis, İran Pro Ligi'nde 34 puanla 4. sırada yer alıyor. Foolad ise 35 puana sahip ve 3. basamakta bulunuyor.