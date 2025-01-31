BIST 10.004
DOLAR 35,85
EURO 37,38
ALTIN 3.239,22
HABER /  EKONOMİ

Hazine'nin geçen yıl vergi dışı normal gelirleri 54,2 milyar lira oldu

Hazine'nin geçen yıl vergi dışı normal gelirleri 54,2 milyar lira oldu

Hazine'nin 2024 yılı vergi dışı normal gelirleri, 54 milyar 225 milyon 144 bin lira olarak hesaplandı. Geçen yılın dördüncü çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirler, 15 milyar 622 milyon 530 bin lira olarak gerçekleşti.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + diğer iştirakler) 14 milyar 126 milyon 87 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 1 milyar 456 milyon 928 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 864 bin 82 lira olarak gerçekleşti. Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, geçen yılın son çeyreği itibarıyla 15 milyar 622 milyon 530 bin lira olarak hesaplandı.

Bu kapsamda 2024 yılı toplam gelirleri ise 54 milyar 225 milyon 144 bin lira olarak gerçekleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
İhraç edilen teğmenlerden ilk açıklama: Beklediğimiz şeydi
İhraç edilen teğmenlerden ilk açıklama: Beklediğimiz şeydi
BMGK, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini bir yıl daha uzattı
BMGK, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini bir yıl daha uzattı
Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin kararına ilk tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin kararına ilk tepki
Şam'da terör örgütü PKK/YPG'ye karşı protesto gösterisi düzenlendi
Şam'da terör örgütü PKK/YPG'ye karşı protesto gösterisi düzenlendi
Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
Danimarka'dan Trump'a Grönland yanıtı: Biz de şaka yapmıyoruz
Danimarka'dan Trump'a Grönland yanıtı: Biz de şaka yapmıyoruz
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
İsmail Kartal, yeni takımıyla ilk maçına çıktı!
İsmail Kartal, yeni takımıyla ilk maçına çıktı!
Fitch'ten Türkiye açıklaması: Riskler hala devam ediyor
Fitch'ten Türkiye açıklaması: Riskler hala devam ediyor
Netanyahu'nun oğlundan küstah bir paylaşım daha geldi
Netanyahu'nun oğlundan küstah bir paylaşım daha geldi
Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Edirne Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu
Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Edirne Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu
Acun Ilıcalı, Mourinho eleştirilerine fena patladı: Tartışma lüksleri yok
Acun Ilıcalı, Mourinho eleştirilerine fena patladı: Tartışma lüksleri yok