Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin kararına ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı, BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasında KKTC'nin onayının alınmamasına tepki göstererek, faaliyetlerin hukuki zemine oturtulması gerektiğini vurguladı. KKTC Dışişleri Bakanlığı da Kıbrıs Türk tarafının iradesinin yok sayıldığını belirterek kararı reddetti. BMGK, İngiltere ve İrlanda’nın sunduğu tasarıyı oy birliğiyle kabul ederek BMBG'nin görev süresini bir yıl daha uzattı.

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Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresinin bir yıl daha uzatılması sürecinde Kıbrıs Türk tarafının onayının alınmamasına tepki gösterdi.

Açıklamada KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın kararla ilgili yaptığı açıklamanın desteklendiği belirtilerek, "BM Barış Gücü’nün KKTC topraklarındaki faaliyetlerinin münhasıran KKTC makamlarının iyi niyeti çerçevesinde yürütülebildiğini hatırlatıyor, anılan faaliyetlerin devamı için hukuki bir zeminin süratle tesisinin elzem olduğunu vurguluyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, Kıbrıs'ta çözümün sahadaki gerçekler temelinde bulunabileceğini kaydederek, "BM Güvenlik Konseyi'ni bu gerçeği kabul etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

KKTC: TÜRK TARAFININ İRADESİNİ YOK SAYAN YAKLAŞIMI REDDEDİYORUZ

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Türk tarafının onayını almadan Barış Gücü'nün görev süresini uzatarak aynı hatayı tekrar etmiştir. BMBG'nin görev yönergesinin uzatılmasına dair sözde 'Kıbrıs Hükümeti'nden alınan rızaya yapılan atıf kabul edilemezdir. Kıbrıs Türk tarafının iradesini ve varlığını yok sayan bu yaklaşımı kesinlikle reddediyoruz" denildi.

BMGK'NIN KIBRIS ADASI KARARI

İngiltere ve İrlanda tarafından sunulan BMBG'nin görev süresini uzatmaya yönelik tasarı, BMGK'da yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Böylelikle, 1964'ten beri Ada'da bulunan BMBG'nin görev süresi bir yıl daha uzatılmış oldu.

Kararda, Ada'daki soruna çözüm bulma sorumluluğunun öncelikle Kıbrıslılara ait olduğu vurgulanarak, BM'nin Kıbrıs ihtilafını ve Ada'nın bölünmüşlüğünü acilen ele alarak kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşmada yardımcı olma yönündeki birincil rolü teyit edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu konuda devam eden çabalarına tam destek verilen kararda, taraflara resmi müzakerelere geri dönme hedefiyle ortak zemin bulmaya ve siyasi eşitliğe sahip, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme ulaşmak için çabalarını yenileme çağrısı yapıldı.

Kıbrıs'taki BMBG, 1964 yılında Güvenlik Konseyinin kararıyla 796 askeri ve 65 polis personelinden oluşan bir güçle kurulmuştu.

Kıbrıs Adası 1974'ten bu yana kuzeyde Türk ve güneyde Rumlar olmak üzere iki parçaya bölünmüş, 2004'te Kıbrıslı Rumlar, BM tarafından sunulan Ada'nın iki parçasını birleştirmeye yönelik planı reddetmişti.