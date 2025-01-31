Beyaz Saray'dan şok eden Kovid-19 açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, CIA’nin Kovid-19’un Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan yayıldığına dair iddialarını doğruladı ve bunun "doğrulanmış bir gerçek" olduğunu belirtti. Leavitt, Biden yönetiminin bu konuda Amerikan halkına bilgi vermemeyi tercih ettiğini ve Trump’ın haklı çıktığını ifade etti.

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Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, basın mensuplarının gündemdeki başlıklara ilişkin sorularını yanıtladı.

Leavitt, Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki son açıklamasını değerlendirdi.

"ARTIK BUNUN DOĞRULANMIŞ BİR GERÇEK OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Beyaz Saray Sözcüsü, "(CIA Direktörü) John Ratcliffe'e bu gerçeği Amerikan halkına açıkladığı için tebrikler. (Joe) Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı vardı ama nedense bunu yapmamayı tercih ettiler. Artık bunun doğrulanmış bir gerçek olduğunu biliyoruz. Bunun ortaya çıkması uzun yıllar aldı ama Başkan (Donald Trump) bu konuda haklıydı." ifadelerini kullandı.

2016-2020 yıllarında ilk başkanlık döneminin sonunda Kovid-19'a ilişkin açıklamalar yapan Trump, virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığını ve Çin'in gerekli tedbirleri zamanında almadığı için tüm dünyaya yayıldığını savunmuştu. Çin ise bu iddiaları reddetmişti.