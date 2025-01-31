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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen Ör'ün tutuklanmasına karar verildi.

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"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ör, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli Ör'ün tutuklanmasına hükmetti.

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