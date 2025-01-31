Konyaspor, sahasında Bodrumspor'u 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, sahasında Bodrumspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, sahasında Bodrumspor'u konuk etti.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 6. dakikada Yusuf Erdoğan, 36 ve 55. dakikalarda Kramer kaydetti.
Bodrumspor'un tek golünü ise 69. dakikada Slowik, kendi ağlarına gönderdi.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 24'e yükseltti, Bodrumspor ise 16 puanda kaldı.
Konyaspor, gelecek hafta sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Bodrumspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.