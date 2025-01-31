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Filistin'i destekleyen ülkelerden oluşan "Lahey Grubu" kuruldu

Filistin'i destekleyen ülkelerden oluşan "Lahey Grubu" kuruldu

Filistin'le dayanışma ve İsrail'e yönelik ortak politikalar geliştirmek amacıyla Belize, Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Malezya, Namibya, Senegal ve Güney Afrika'nın oluşturduğu "Lahey Grubu" kuruldu.

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Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de düzenlenen toplantıda bir araya gelen ülke temsilcileri, ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdi.

Grup, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 18 Temmuz 2024'te İsrail'in işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve derhal sonlandırması gerektiğine ilişkin danışma görüşü ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 21 Kasım 2024 tarihli tutuklama emri çıkarılması kararını destekleme taahhüdünde bulundu.

Toplantıya katılan Filistin'in Lahey Büyükelçisi Ammar Hijazi, grubun kuruluşunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Lahey Grubu, tüm ülkeleri Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye ve İsrail işgalini sonlandırmaya yönelik mümkün olan tüm adımları atmaya davet etti.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Alvin Botes'un da katıldığı toplantıda, üye ülkeler İsrail'e silah ve mühimmat transferinin engellenmesi konusunda anlaştı. Bildiriye göre, insani hukuk ihlalleri ve soykırım riski taşıyan durumlarda silah transferi yapılmayacak.

Grup üyeleri ayrıca, İsrail'e askeri yakıt ve silah taşıyan gemilerin kendi karasularında demirlenmesini yasaklama kararı aldığını duyurdu. Lahey Grubu ülkeler, bunun, devletlerin soykırımı önleme yükümlülüğü çerçevesinde alındığını vurguladı.

Yapılan konuşmalarda Lahey Grubu'nun kurucu üyelerinden bazılarının halihazırda İsrail'e yönelik çeşitli yaptırımlar uyguladığı aktarılırken, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi, İsrail bağlantılı gemilerin bu ülkelerin limanlarına yanaşmasını yasaklama ve İsrail'den silah alımının durdurulması gibi adımların atılacağı ifade edildi.

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