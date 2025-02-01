BIST 10.004
DOLAR 35,84
EURO 37,22
ALTIN 3.228,24
HABER /  DÜNYA

ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama

ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Suriye'den asker çekebileceği haberlerine ilişkin, "Birleşik Devletler ordusunun Başkomutanı olarak, denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır" dedi.

Abone ol

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Leavitt, "ABD kısa süre içinde Suriye'den askerlerini çekmeyi düşünüyor mu?" şeklindeki soruya, "Bu soru dün Başkan'a soruldu ve o da yanıt verdi. Kendisi, Birleşik Devletler ordusunun başkomutanı olarak, denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır." diye yanıt verdi.

Trump, konuyla ilgili dünkü açıklamasında, Suriye'den asker çekeceğine yönelik bir değerlendirme yapmadan, "Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Filistin'i destekleyen ülkelerden oluşan "Lahey Grubu" kuruldu
Filistin'i destekleyen ülkelerden oluşan "Lahey Grubu" kuruldu
Fenerbahçe Beko EuroLeague'de seriye bağladı! Üst üste 6 maç...
Fenerbahçe Beko EuroLeague'de seriye bağladı! Üst üste 6 maç...
Beyaz Saray'dan şok eden Kovid-19 açıklaması
Beyaz Saray'dan şok eden Kovid-19 açıklaması
DSÖ: Refah Sınır Kapısı'ndan Mayıs 2024 sonrası ilk tıbbi tahliye gerçekleştirilecek
DSÖ: Refah Sınır Kapısı'ndan Mayıs 2024 sonrası ilk tıbbi tahliye gerçekleştirilecek
ABD, Meksika ile Kanada'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak
ABD, Meksika ile Kanada'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı
Konyaspor, sahasında Bodrumspor'u 3-1 mağlup etti
Konyaspor, sahasında Bodrumspor'u 3-1 mağlup etti
RTÜK'ten 6 TV kanalı ve 1 platforma yaptırım
RTÜK'ten 6 TV kanalı ve 1 platforma yaptırım
FETÖ operasyonunda Bank Asya hissedarı tutuklandı
FETÖ operasyonunda Bank Asya hissedarı tutuklandı
İsrailli analistten itiraf: Tam zaferle övünmek gerçekçi değil
İsrailli analistten itiraf: Tam zaferle övünmek gerçekçi değil
İstanbul Valiliğinden 'soğuk hava' uyarısı
İstanbul Valiliğinden 'soğuk hava' uyarısı
İhraç kararı sonrası CHP'den peş peşe tepkiler! Özgür Özel, İmamoğlu, Yavaş...
İhraç kararı sonrası CHP'den peş peşe tepkiler! Özgür Özel, İmamoğlu, Yavaş...