BIST 10.004
DOLAR 35,84
EURO 37,22
ALTIN 3.228,24
HABER /  MEDYA

RTÜK'ten Sözcü TV'deki "Başkent Kulisleri" programı hakkında inceleme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
RTÜK'ten Sözcü TV'deki "Başkent Kulisleri" programı hakkında inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Sözcü TV'de yayımlanan "Başkent Kulisleri" adlı programdaki cezaevlerine dönük sözlerinden ötürü, program hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Abone ol

RTÜK Başkanı Şahin, söz konusu programdaki bir diyaloğa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Programda "Soğuk Savaş" döneminden kalma bazı eski komplo iddiaların gündeme getirildiğini belirten Şahin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra cezaevlerindeki güvenlik ve sağlıkla ilgili iyileşmelerin ortada olduğunun altını çizdi.

Şahin, Özkan'ın cezaevlerini hedef aldığını, servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulayarak "Siyasi kimliğinin yanı sıra eski bir gazeteci de olan Tuncay Özkan’ın, toplumsal barışa zarar veren bu açıklamalarının ifade özgürlüğü olmadığını çok iyi bildiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu tarz açıklamaların, toplumun adalet mekanizmasına olan güven duygusunu hedef aldığını not düşen Şahin, aynı zamanda cezaevinde bulunan insanların yakınlarını panik ve korkuya sevk edebileceğini, bu yüzden kabul edilemez olduğunu anlattı.

Şahin, söz konusu programla ilgili RTÜK tarafından inceleme başlatıldığını bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Kağıthane'de feci motosiklet kazası: Ölü ve yaralılar var
Kağıthane'de feci motosiklet kazası: Ölü ve yaralılar var
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama
Filistin'i destekleyen ülkelerden oluşan "Lahey Grubu" kuruldu
Filistin'i destekleyen ülkelerden oluşan "Lahey Grubu" kuruldu
Fenerbahçe Beko EuroLeague'de seriye bağladı! Üst üste 6 maç...
Fenerbahçe Beko EuroLeague'de seriye bağladı! Üst üste 6 maç...
Beyaz Saray'dan şok eden Kovid-19 açıklaması
Beyaz Saray'dan şok eden Kovid-19 açıklaması
DSÖ: Refah Sınır Kapısı'ndan Mayıs 2024 sonrası ilk tıbbi tahliye gerçekleştirilecek
DSÖ: Refah Sınır Kapısı'ndan Mayıs 2024 sonrası ilk tıbbi tahliye gerçekleştirilecek
ABD, Meksika ile Kanada'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak
ABD, Meksika ile Kanada'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı
Konyaspor, sahasında Bodrumspor'u 3-1 mağlup etti
Konyaspor, sahasında Bodrumspor'u 3-1 mağlup etti
RTÜK'ten 6 TV kanalı ve 1 platforma yaptırım
RTÜK'ten 6 TV kanalı ve 1 platforma yaptırım
FETÖ operasyonunda Bank Asya hissedarı tutuklandı
FETÖ operasyonunda Bank Asya hissedarı tutuklandı