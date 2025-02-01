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HABER /  DÜNYA

ABD'de bir uçak kazası daha!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de bir uçak kazası daha!

 ABD'nin Philadelphia kentinde Cuma günü bir konut bölgesine küçük bir uçağın düşmesi sonucu can kayıpları olduğu bildirildi.

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Hava ambulansı olduğu belirtilen uçak, Northeast Philadelphia Havalimanı'ndan kalktıktan sonra yerel saatle 18.30'da (2330GMT) düştü ve birden fazla yangına neden oldu.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakta iki kişinin bulunduğunu açıkladı.

Ancak yerel FOX 29 muhabiri, Philadelphia Polis Departmanı’na dayandırdığı haberinde uçakta iki pilot, iki doktor, bir hasta ve bir aile üyesi olmak üzere en az altı kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçakta altı kişinin bulunduğunu belirterek medya haberlerini destekledi.

Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, görgü tanıklarının yüksek patlama sesleri duyduklarını ve birçok aracın yandığını bildirdiğini aktardı.

FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD
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