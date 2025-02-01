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Komşusunu bilezikleri için öldüren kadın ve arkadaşı tutuklandı

Komşusunu bilezikleri için öldüren kadın ve arkadaşı tutuklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde komşusunu altın bilezikleri için öldürdüğü belirlenen kadın ile ona yardım eden arkadaşı tutuklandı.

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Çarşı Mahallesi'nde yaşayan Serpil Girgin'in (54), komşusu U.A'nın bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen U.A. ve kadın arkadaşı T.Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay: Çarşı Mahallesi'nde 22 Ocak'ta komşusuna gitmek için evinden ayrılan Serpil Girgin'den bir daha haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış, Girgin 29 Ocak'ta komşusu U.A'nın kaldığı evin bahçesinde çuval içerisinde ölü bulunmuştu.

U.A, T.Ö, H.Ç. ve A.D. gözaltına alınmış, H.Ç. ve A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

U.A. emniyetteki ifadesinde evine davet ettiği Girgin'i öldürdüğünü, kolundaki 3 bileziği aldıktan sonra çuval içerisine koyduğunu, yardım için çağırdığı T.Ö. ile cesedi evin bahçesine sakladıklarını anlatmış, iki kadın dün adliyeye sevk edilmişti.

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