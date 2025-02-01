BIST 10.004
DOLAR 35,84
EURO 37,22
ALTIN 3.228,24
HABER /  MEDYA

Fenomen dizinin fişi çekildi! Sandık Kokusu final yapacak tarih belli oldu

Fenomen dizinin fişi çekildi! Sandık Kokusu final yapacak tarih belli oldu

Show TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Sandık Kokusu dizisi için final kararı alındı. Reytingleri pek iyi gitmeyen ancak yurt dışı satışları iyi olan dizinin fişi sonunda çekildi. Sandık Kokusu'nun final tarihi de kesinleşti.

Abone ol

Son dönemde kanallardan final haberleri peş peşe geliyor. Reytingler, artan maliyetleri karşılamayınca dizilerin fişi çekilmeye başlandı.

Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Sandık Kokusu dizisinin final tarihi de belli oldu. Altan Dönmez'in yönettiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizi için karar verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu hafta 43. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizinin büyük finali 50. bölümünde yapılacak. Yeni bir değişiklik olmazsa dizi 19 Mart’ta ekran macerasını noktalayacak.

Sandık Kokusu'nun 43. bölümünde neler oldu?

Dizinin 43. bölümü Bora’nın Karsu’ya sürpriz evlilik teklifiyle başladı. Karsu, sevinçle kabul etti ve sevdiği adamla evlenmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Henüz ilişkilerini bile duyurmayan Karsu, evlilik meselesini çocuklara en olur yerden açıklamak için Bora’dan zaman istedi. Bora anlayışlı bir şekilde Karsu’ya destek verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ognjen Mimovic, resmen Fenerbahçe'de! 4.5 yılık sözleşmeye imza attı
Ognjen Mimovic, resmen Fenerbahçe'de! 4.5 yılık sözleşmeye imza attı
Naci Görür "Asıl büyük felaket o zaman olacak" diyerek uyardı
Naci Görür "Asıl büyük felaket o zaman olacak" diyerek uyardı
Sağlık Bakanlığı'dan Yalova'daki su güvenliği incelemesine ilişkin açıklama:
Sağlık Bakanlığı'dan Yalova'daki su güvenliği incelemesine ilişkin açıklama:
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen para cezasını onadı
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen para cezasını onadı
ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim bölgesine düştü
ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim bölgesine düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü tebrik etti
Çok kazanandan çok vergi dönemi! Yatırım araçlarının vergilendirilmesi yeniden düzenlendi
Çok kazanandan çok vergi dönemi! Yatırım araçlarının vergilendirilmesi yeniden düzenlendi
RTÜK'ten Sözcü TV'deki "Başkent Kulisleri" programı hakkında inceleme
RTÜK'ten Sözcü TV'deki "Başkent Kulisleri" programı hakkında inceleme
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Kağıthane'de feci motosiklet kazası: Ölü ve yaralılar var
Kağıthane'de feci motosiklet kazası: Ölü ve yaralılar var
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama
Filistin'i destekleyen ülkelerden oluşan "Lahey Grubu" kuruldu
Filistin'i destekleyen ülkelerden oluşan "Lahey Grubu" kuruldu