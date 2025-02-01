Fenomen dizinin fişi çekildi! Sandık Kokusu final yapacak tarih belli oldu

Show TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Sandık Kokusu dizisi için final kararı alındı. Reytingleri pek iyi gitmeyen ancak yurt dışı satışları iyi olan dizinin fişi sonunda çekildi. Sandık Kokusu'nun final tarihi de kesinleşti.

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Son dönemde kanallardan final haberleri peş peşe geliyor. Reytingler, artan maliyetleri karşılamayınca dizilerin fişi çekilmeye başlandı.

Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Sandık Kokusu dizisinin final tarihi de belli oldu. Altan Dönmez'in yönettiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizi için karar verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu hafta 43. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizinin büyük finali 50. bölümünde yapılacak. Yeni bir değişiklik olmazsa dizi 19 Mart’ta ekran macerasını noktalayacak.

Sandık Kokusu'nun 43. bölümünde neler oldu?

Dizinin 43. bölümü Bora’nın Karsu’ya sürpriz evlilik teklifiyle başladı. Karsu, sevinçle kabul etti ve sevdiği adamla evlenmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Henüz ilişkilerini bile duyurmayan Karsu, evlilik meselesini çocuklara en olur yerden açıklamak için Bora’dan zaman istedi. Bora anlayışlı bir şekilde Karsu’ya destek verdi.