İstanbul'a kar geliyor santimine kadar belli oldu! AKOM'dan flaş uyarı...
AKOM, kar beyazına olan hasreti bitirecek tarihi verdi. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inecek, 5-6 Şubat’ta da İstanbul’a kar bekleniyor.
İstanbul, şubat ayında soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek ve sıcaklıklar hızla düşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağını bildirdi ve tarih verdi.
AKOM’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir.
İstanbul’da salı günü sıcaklıkların hızla düşeceği, çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir.”
Kar kalınlığı 20 santime ulaşacak
Çarşamba günü aralıklı kar yağışının perşembe günü kuvvetlenmesi ve kar yağışı miktarının 10 ve 20 santimetre arasında olması bekleniyor. Soğuk havanın ayın 11’ine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.