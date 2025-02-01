BIST 10.004
DOLAR 35,84
EURO 37,22
ALTIN 3.228,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Evinde rahatsızlanan 2 aylık bebek öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Evinde rahatsızlanan 2 aylık bebek öldü

 Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirdiği sırada rahatsızlanan 2 aylık bebek, hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan M.S. (34) ve E.S. (30) çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebekleri, annesi tarafından emzirildiği sırada fenalaştı.

Bebeğinin hareketsiz olduğunu fark eden anne E.S, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı yaptıkları bebeği İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebek burada yaşamını yitirdi.

Savcılık incelemesinin ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni nesil Citroen C3 Aircross Türkiye'de satışa sunulacak!
Yeni nesil Citroen C3 Aircross Türkiye'de satışa sunulacak!
 ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Putin' açıklaması
 ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Putin' açıklaması
4D teknoloji ile yapılan gülüş tasarımı hayatınızı değiştiriyor
4D teknoloji ile yapılan gülüş tasarımı hayatınızı değiştiriyor
MEB, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı
MEB, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı
Adana'da genç Fatma korkunç halde bulundu: 1 gözaltı
Adana'da genç Fatma korkunç halde bulundu: 1 gözaltı
Hatay'da duvara hakaret içerikli yazı yazdılar, polis bu cezayı kesti
Hatay'da duvara hakaret içerikli yazı yazdılar, polis bu cezayı kesti
İbrahim Tatlıses'i yasa boğan ölüm! Acı haberi bu sözlerle duyurdu
İbrahim Tatlıses'i yasa boğan ölüm! Acı haberi bu sözlerle duyurdu
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
Komşusunu bilezikleri için öldüren kadın ve arkadaşı tutuklandı
Komşusunu bilezikleri için öldüren kadın ve arkadaşı tutuklandı
İstanbul'da sis etkili oluyor! Deniz seferlerinde aksama, iptal var mı?
İstanbul'da sis etkili oluyor! Deniz seferlerinde aksama, iptal var mı?
İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen "Hücre-7" operasyonlarında 88 şüpheli gözaltına alındı
İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen "Hücre-7" operasyonlarında 88 şüpheli gözaltına alındı
Deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu