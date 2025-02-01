4D teknoloji ile yapılan gülüş tasarımı hayatınızı değiştiriyor

Gülüş tasarımı, kişinin yüz yapısına, mesleğine, beklentilerine ve değiştirmek istediği unsurlara göre hazırlanan kişiselleştirilmiş bir diş dizaynı olarak tanımlanıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Halenur Bilir, gülüş tasarımında dijital teknolojilerin sağladığı 4 boyutlu çene hareket kaydedici cihazlarla, hastanın çene sağlığını öncelik alan bir süreç izlediklerini belirtti.

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Gülüş tasarımı, bireylerin yüz yapısına, kişisel beklentilerine ve hatta mesleki ihtiyaçlarına göre özelleştirilen bir süreç olup, diş hekimliği alanında devrim niteliğinde bir yenilik sunuyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Halenur Bilir, son yıllarda gelişen teknolojilerle birlikte gülüş tasarımının sadece estetik bir yenilik değil, aynı zamanda fonksiyonel açıdan da büyük önem taşıyan bir tedavi süreci olduğunu belirtti. Doç. Dr. Bilir, hastaların dişlerinde herhangi bir işlem yapılmadan önce, geçici materyallerle tasarlanan nihai gülüşlerini görme fırsatı sunduklarını ifade etti. Bu süreç, hem hastanın estetik beklentilerini karşılamak hem de çene sağlığını ön planda tutarak kalıcı çözümler üretiyor.

4 BOYUTLU GÜLÜŞ TASARIMI

Gelişen teknolojilerle birlikte gülüş tasarımında boyutların arttığını belirten Doç. Dr. Bilir,

“Gülüş tasarımlarını 2, 3 ve artık 4 boyutlu olarak yapabiliyoruz. İki boyutlu çalışmalarda hastadan alınan fotoğraflar üzerinden öncesi-sonrası analizleri yapıyoruz. Üç boyutlu uygulamalarda ise dijital ölçüler alarak hastanın yüz detaylarıyla uyumlu tasarımlar oluşturuyoruz. Dört boyutlu sistemlerde çene hareketlerini detaylı bir şekilde kaydedebiliyoruz. Bu sayede çene eklemindeki sorunları tespit edip öncelikle bu problemleri tedavi ediyor, ardından gülüş tasarımını hayata geçiriyoruz.” dedi.

GÜLÜŞ TASARIMINDA KALİTE VE KALICILIK ÖNEMLİ

Gülüş tasarımının aceleye getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Bilir, “Hızlı bir şekilde yapılan üç günlük işlemler genellikle beklenilen sonucu vermiyor. Öncelikle çene eklemi sağlığı kontrol edilmeli ve dizayn kısmına titizlikle odaklanılmalı. Eğer bir sorun yoksa yaklaşık iki ila üç hafta içerisinde işlemleri tamamlıyoruz.” şeklinde konuştu.

HASTA BAKIMI UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIMI ETKİLER

Gülüş tasarımının uzun süreli kullanımında hastanın ağız ve diş bakımına dikkat etmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Bilir, “Uygun bakım yapıldığında bu tasarımlar 8-10 yıl veya daha uzun süre kullanılabilir. Çene eklemi sağlıklı olduğunda ve bu pozisyon doğru kaydedildiğinde estetik ve fonksiyonel açıdan mükemmel sonuçlar elde ediyoruz.” ifadelerini kullandı.