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HABER /  DÜNYA

 ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Putin' açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Putin' açıklaması

 ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacağını ve onunla Rusya-Ukrayna Savaşı için "önemli" adımlar atabileceklerini belirtti.

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Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile görüşeceğini söyledi.

Başkan Trump, "Konuşacağız ve bence belki de önemli bir şey yapacağız. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamayacaktı." dedi.

Putin'le doğrudan konuşup konuşmadığı sorusu üzerine Trump, bunu söylemek istemediğini vurguladı.

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