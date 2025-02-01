Yeni nesil Citroen C3 Aircross Türkiye'de satışa sunulacak!

Citroen, yeni nesil C3 Aircross modelini mayısta Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil C3 Aircross, segmentindeki rekabetçi konumunu güçlendirmek üzere farklı bir tarzla yeni döneme adım atıyor.

Yeni SUV silüetine kavuşan yeni model, artık daha iddialı bir görünümle geliyor. 4,39 metre uzunluğa sahip yeni model, kompakt otomobil olmaya devam ederken aynı zamanda daha geniş kabin sunuyor.

Türkiye'de hibrit ve tamamen elektrikli güç üniteleriyle yollara çıkacak olan yeni model, markanın B segmentindeki hamlesinin devamını temsil ediyor.

Model, iddialı tasarımı ve daha fazla yaşam alanıyla hibrit güç aktarma organlarından tamamen elektrikli güç aktarma organlarına kadar geniş bir yelpaze sunuyor, kabindeki konfor ve bağlantı özellikleriyle tamamen yeni bir tarz ortaya koyuyor.