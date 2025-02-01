Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir tarihinin en karanlık devrini yaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek "İzmir'in hemen tüm mahalleleri, denizi perişan vaziyettedir. Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor. Bu kötü gidişat İzmir'in kaderi değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi CHP vardı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerini eleştiren Erdoğan, "Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor, umurlarında değil. Rüzgar kıpırdasa İzmir yaşanmaz hale geliyor, havaya bakıp ıslık çalıyorlar." diye konuştu.

İzmir'in "tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşadığını" belirten Cumhurbaşkanı, "İzmir her alanda geriliyor. Bu kötü gidişat İzmir'in kaderi değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur" ifadesini kullandı.

Ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelenin somut sonuçlarının bu yıl sonuna doğru daha iyi görüleceğini söyledi.

Erdoğan, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı da 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevgili İzmirliler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. İzmir'in dört bir yanındaki kardeşlerime, selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum. Kongrelerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bayrağı devralan yol arkadaşlarımıza başarılar diliyor, bayrağı devreden arkadaşlarıma da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

İlimizin verdiği tüm şehitleri rahmetle yad ediyorum. Eski İzmir türkülerine bakarsanız askerlerimizin fedakarlığı üzerine yazıldığını görürsünüz. 1. Dünya Savaşı'nda İzmir işgal edildiğinde tüm Türkiye yasa bürünmüştür. O kara günlerde milletimiz İzmir'e sıkı sıkıya sahip çıkmıştır. İzmir'e Gazi nasıl sahip çıktıysa, Menderes nasıl sahip çıktıysa biz de öyle sahip çıktık.

Tabii İzmir'e sahip çıkmak, bu şehre aşkla hizmet etmekle olur. Bugün yerel yönetimlerin ve şehrin temsilcilerinin çoğunun İzmir'e sahip çıkma azminde ve cehdinde olmadığını üzülerek görüyoruz. Mehmet Akif bir zamanlar İstanbul için şöyle demişti; "Bizim mahallede İstanbul'un kenarı demek, sokaklarından geçilmez ki yüzme bilmeyerek." Akif'in 110 yıl önce İstanbul için yaptığı tespitin örneklerini 2025'in İzmir'inde hemen her alanda görmek mümkündür.

"İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor"

Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor. Altyapı deseniz hiç mevcut değil ki üzerinde konuşasınız. İzmir'in hemen tüm mahalleleri, denizi perişan vaziyettedir. Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, maalesef vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor. Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor. İzmir'in en pahalı suyunu İzmirlilere içirirler. Hizmet için seçilen başkanlar İstanbul'da siyasi ikbal peşinde koşarlar. Eski ve yeni başkanların kişisel kavgaları ayyuka çıkar. İzmir her alanda sürekli geriliyor.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal benim en büyük eserim Cumhuriyet'tir derken bunların Cumhuriyet'in kalkınmasına katkısı olmadı. Görevlerini yapmaktan aciz yönetimlerin başarısızlıklarını Atatürkçülük maskesiyle, çağdaşlık perdesiyle gizlemeye çalışması ayrı bir hastalık. Muhalefeti, alternatif vizyon üretme sorumluluğu olmaktan çıkartıp, Türk milletinin düşmanı kim varsa değirmenine su taşıma aracı haline bunlar getirdi. Gazi'nin emaneti olan Cumhuriyet'e en büyük zararı, sorsanız Atatürkçülüğü ve Kemalizmi kimseye bırakmayan işte bu mirasyedi tayfa vermektedir.

Eski Genel Başkanları bu şehrin milletvekilleri oldu. Peki buradan tüm İzmirlilere soruyorum; Topunun birden İzmir'e bir faydası dokundu mu? Bu genel başkanlar İzmir'e şunları kazandırdı diye sayabilecek. Yok. Her İzmir'e gelişlerinde yediler, içtiler, dağıldılar.

İzmir'e son 22 yılda toplam 2 trilyon 275 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 115 spor tesisi inşa ettik. 132 sağlık tesisi yaptık. Şehir hastanemiz 1 yıldan beri vatandaşlara hizmet veriyor. İzmir'deki 5 millet bahçesi projemizden birini bitirmek üzereyiz, diğerlerinin çalışmaları sürüyor. Demiryollarında İZBAN projesini hayata geçirdik. İZBAN 136 km'lik güzergahta şu anda hizmet veriyor. İzmir'e çok daha fazla eser ve hizmet kazandıracağız.

Ayrıntılar gelecek...