BIST 10.004
DOLAR 35,84
EURO 37,22
ALTIN 3.228,24
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye: 'Kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına son verilmeli

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye: 'Kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına son verilmeli

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin seçimiyle belirlenmesi kararına tepki gösterdi.

Abone ol

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin seçimiyle belirlenmesi kararına tepkili...

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığının sanki tek gündemimiz ve sorunumuzmuş gibi gündemde tutulması, muhalefet bloğunun ve partimizin motivasyonunu düşürürken, iktidarı rahatlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, böyle bir sürecin başlamasının parti içinde ayrışmayı tetikleyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Önceliğimizin erken seçim talebi olması gerekirken, enerjimizi farklı alanlara harcamamalıyız." dedi.

Aday belirleme sürecinin nasıl olacağının belli olduğunu vurgulayan
Kemal Kılıçdaroğlu, "Meclis'teki CHP Grubu'nun iradesi bir anlamda ipotek altına alınmayacak mıdır?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin ilk iş olarak "Cumhurbaşkanı kim olacak?" tartışmalarına son verilmesi gerektiğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i transfer etti
Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i transfer etti
Ege Denizi'nde peş peşe depremler! AFAD'dan açıklama geldi
Ege Denizi'nde peş peşe depremler! AFAD'dan açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu andı
Dördüncü tur esir takasında 183 Filistinli serbest kaldı
Dördüncü tur esir takasında 183 Filistinli serbest kaldı
Milyonlarca emeklinin zam farkında tarih belli oldu
Milyonlarca emeklinin zam farkında tarih belli oldu
Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan vefat etti
Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan vefat etti
Bakan Kurum Osmaniye’de depremzede ailenin yeni evine konuk oldu
Bakan Kurum Osmaniye’de depremzede ailenin yeni evine konuk oldu
Vatandaşlar uğradığı siber zorbalığı ihbar edebiliyor: Alo 141 üzerinden bugüne kadar 425 bin 837 çağrı karşılandı
Vatandaşlar uğradığı siber zorbalığı ihbar edebiliyor: Alo 141 üzerinden bugüne kadar 425 bin 837 çağrı karşılandı
Evinde rahatsızlanan 2 aylık bebek öldü
Evinde rahatsızlanan 2 aylık bebek öldü
Yeni nesil Citroen C3 Aircross Türkiye'de satışa sunulacak!
Yeni nesil Citroen C3 Aircross Türkiye'de satışa sunulacak!
 ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Putin' açıklaması
 ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Putin' açıklaması
4D teknoloji ile yapılan gülüş tasarımı hayatınızı değiştiriyor
4D teknoloji ile yapılan gülüş tasarımı hayatınızı değiştiriyor