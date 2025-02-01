Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye: 'Kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına son verilmeli

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin seçimiyle belirlenmesi kararına tepki gösterdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin seçimiyle belirlenmesi kararına tepkili...

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığının sanki tek gündemimiz ve sorunumuzmuş gibi gündemde tutulması, muhalefet bloğunun ve partimizin motivasyonunu düşürürken, iktidarı rahatlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, böyle bir sürecin başlamasının parti içinde ayrışmayı tetikleyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Önceliğimizin erken seçim talebi olması gerekirken, enerjimizi farklı alanlara harcamamalıyız." dedi.

Aday belirleme sürecinin nasıl olacağının belli olduğunu vurgulayan

Kemal Kılıçdaroğlu, "Meclis'teki CHP Grubu'nun iradesi bir anlamda ipotek altına alınmayacak mıdır?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin ilk iş olarak "Cumhurbaşkanı kim olacak?" tartışmalarına son verilmesi gerektiğini söyledi.