60 ile lapa lapa kar yağacak! AKOM'dan İstanbul uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, sıcaklıklar aniden düşecek ve Türkiye'nın büyük bir bölümünde yoğun kar yağışı görülecek. İşte İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Adıyaman ve Türkiye geneli hava durumu

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Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren ülke genelinde 6 ila 12 derece azalması, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM'dan da İstambul için son dakika uyarısı geldi.

HARİTA PAYLAŞILDI, İŞTE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, çarşamba gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca aynı tarihlerde ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji’nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarının takip edilmesi tavsiye edildi.

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının Ankara'da 3, İstanbul'da 5, İzmir'de 9, Samsun'da 6, Diyarbakır'da 7 Düşmesi bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, Çarşamba ve Perşembe günü yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) tarafından İstanbul’da Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

AKOM, Pazartesi itibarıyla İstanbul’da buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak. Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 2 Şubat’tan itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği ve 3-10 Şubat arasında bu şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA BAŞLAYACAK, 60 İLİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

MGM, 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışının çarşamba günü itibarıyla hızlanacağını belirtti.

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda, "Çarşamba gününden itibaren perşembe ve cuma 60 şehirde kar bekliyoruz. İstanbul'da da kar taneleri görülecek ancak şiddeti ve etki alanı henüz belli olmadı. Git gel yaşanıyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanılırken, 5 günlük haritalı hava tahmin raporunda kar yağışı beklenen şehirler belli oldu.

60 şehri etkilemesi beklenen kar yağışlarının çarşamba günü başlaması ve cuma gecesine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İŞTE O ŞEHİRLER

İstanbul

- Yalova

- Kocaeli

- Balıkesir

- Düzce

- Bolu

- Sakarya

- Bilecik

- Kütahya

- Eskişehir

- Afyonkarahisar

- Uşak

- Isparta

- Burdur

- Konya

- Karaman

- Ankara

- Çankırı

- Karabük

- Kastamonu

- Kırıkkale

- Yozgat

- Çorum

- Yozgat

- Kırşehir

- Nevşehir

- Niğde

- Kayseri

- Malatya

- Elazığ

- Tunceli

- Erzincan

- Bayburt

- Gümüşhane

- Muş

- Erzurum

- Bitlis

- Hakkari

- Van

- Ağrı

- Kars

- Iğdır

- Ardahan

- Artvin

- Sivas

- Amasya