Trump'ın Gazze teklifine Arap ülkelerinden ret

Hamas, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri yerinde edip Mısır ve Ürdün'e gönderme planına bir kez daha tepki gösterirken, 7 Arap ülkesi ve kurumu da ortak bir açıklamayla bu yöndeki planları reddettiklerini belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın "Mısır ile Ürdün'ün Gazze'deki Filistinlileri ülkelerine kabul edeceğinden emin olduğunu" söylemesinin ardından Hamas ile 7 ülke ve kurumdan konuya ilişkin ayrı ayrı açıklamalar yapıldı.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etme projesini tekrar tekrar dillendirmesinin "İsrail'in Gazze'de işlediği suça ortak olmadaki ısrarını" gösterdiğini belirtti.

EBU ZUHRİ: GÜLÜNÇ VE HİÇBİR DEĞERİ YOK

Hamas yöneticisi Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme projeleri gülünç ve hiçbir değeri yok. İşgalci İsrail, güç kullanarak başaramadığını siyasi oyunlarla da başaramayacak." ifadelerine yer verdi.

ABD'deki Donald Trump yönetiminin Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarma projelerindeki ısrarının "bölgede daha fazla kaos ve gerginliğin habercisi" olduğunu ifade eden Hamas yetkilisi Ebu Zuhri, ABD'nin Filistinlilerin tehcir edilmesiyle ilgili açıklamalarının "İsrail'in Gazze'de işlediği suça ortak olmakta ısrarcı olduğunu" gösterdiğini ifade etti.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri

TRUMP VETO YEMESİNE RAĞMEN ISRARCI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'le ateşkesin sürdüğü Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yapmıştı. Bunun üzerine Ürdün ve Mısır'ın yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler'den Trump'ın teklifini reddeden açıklamalar gelmişti. Ancak Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki söylemini yineleyerek, Mısır ile Ürdün'ün Gazze'deki Filistinlileri ülkelerine kabul edeceğinden emin olduğunu söylemişti.

7 ÜLKE VE KURUMDAN ORTAK AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantının ardından Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin Yönetimi ve Arap Birliği, konuya ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Dışişleri bakanları tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilerin herhangi bir koşul altında ya da herhangi bir gerekçeyle topraklarından başka bir yere gönderilmesinin reddedildiği belirtildi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) getirdiği yasağı da değerlendiren ülke ve kurumlar, UNRWA'nın "vazgeçilmez rolünün" önemini vurgulayarak kurumun zayıflatılmasına yönelik her türlü teşebbüsü reddettiklerin bildirdi. Ülke ve kurumlar, Mısır'ın BM ile birlikte Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası bir forum düzenleme planını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

6 ARAP ÜLKESİNİN TEMSİLCİLERİ KAHİRE'DE BULUŞTU

Mısır'ın başkenti Kahire bugün, Gazze'de ateşkes ve UNRWA'yı desteklemenin yollarını ele almak üzere 6 Arap ülkesinin katılacağı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Mısır resmi haber ajansı MENA, Kahire'deki toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt'ın katıldığını belirtti.

Kahire'deki toplantının, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere tehcir edilmesi yönündeki teklifinin bu iki ülke ve diğer Arap ve uluslararası taraflarca reddedilmesinden birkaç gün sonra planlanması dikkat çekti.