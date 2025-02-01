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İsrail ordusu itiraf etti: Hamas komutanı hayatta!

İsrail ordusu itiraf etti: Hamas komutanı hayatta!

İsrail ordusu, daha önce öldürdüğünü duyurduğu Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı Heysem Havacri'nin hayatta olduğunu itiraf etti.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Havacri'nin 3 Aralık 2023’te düzenlenen saldırı ile hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve ordu yetkililerinin söz konusu saldırının ardından Havacri'nin "yüksek olasılıkla" öldüğü şeklindeki değerlendirmesinin bu yönde bir duyuruya yol açtığı ifade edildi.

Yapılan detaylı inceleme sonrası, Şin-Bet ve İsrail ordusunun değerlendirmesinin yanlış olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

TESLİM EDİLENLER ARASINDA BULUNUYOR

Öte yandan Filistinli kaynaklar, Havacri'nin bugün Han Yunus'ta gerçekleştirilen esir takasının dördüncü turunda serbest bırakılan ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel'i Kızılhaç yetkililerine teslim edenler arasında olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, mayıs ayında da Kassam Tugayları komutanlarından Hüseyin Feyyad'ın Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bir tünelde öldürüldüğünü duyurmuş ancak Feyyad'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması üzerine İsrail ilk açıklamasını yalanlayarak Hamas komutanının öldürülmediğini itiraf etmek zorunda kalmıştı.

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