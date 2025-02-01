'Aksungur', hem Amerika hem de İngilizlerin gündeminde yer alıyor

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı 'Aksungur', şimdi ise hem Amerika hem de İngilizlerin gündeminde yer alıyor.

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Yerli ve milli hava araçları Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ürettiği Aksungur, dünyanın gözdesi haline gelmeye başladı. Gece-gündüz her türlü hava koşulunda istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevi gerçekleştirebilen Aksungur, 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

Bu da özellikle İngiliz ve Amerikalıların dikkatini çekti.

"ABD'YE AKSUNGUR İHA'YI ÖNERDİK"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yaptığı açıklamada TUSAŞ'ın, ihracatta herhangi bir bölge sınırlaması koymadığını söyledi. Amerika dahil her pazara açılmayı hedeflediklerini belirten Demiroğlu, ABD’ye Aksungur İHA’yı önerdiklerini açıkladı.

“Meksika sınırını koruma amacıyla ABD’ye Aksungur İHA’yı önerdik. İki gün boyunca havada kalabilen bu sistem, etkili bir çözüm olabilir” diye konuştu.

"İKİ GÜN NASIL OLABİLİR DİYORLAR, ŞAŞIRIYORLAR"

Demiroğlu devam eden açıklamasında, "İngilizlere Amerikalılara diyoruz ki size Aksungur verelim. Mesela Amerika, Meksika sınırını korumak istiyorsanız Aksungur'la koruyun. İki gün sürekli uçuyor. İki gün nasıl olabilir diyorlar, şaşırıyorlar." diye konuştu.

"GEÇMİŞTE BİZE KAMERA SATMAYANLAR, ŞİMDİ BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTİYOR"

Türkiye'nin her anlamda geliştiğini ve gelişmeye devam ettiğini ise Demiroğlu'nun devam eden sözlerinde söylediği, “Geçmişte bize kamera satmayan firmalar şimdi bizimle çalışmak istiyor. Ama biz artık ASELSAN kullanıyoruz.” ifadeleri ortaya koydu.

YILLIK 12 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Türk savunma sanayiisi geçtiğimiz yıl hedeflerini aşarak 7,2 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Bu yıl ise hedefini %50 artırarak 12 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.

Demiroğlu, “Bu yıl ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Aylık 1 milyar dolara ulaşabilirsek yıllık 12 milyar dolara çıkabiliriz. Üretim tarafında dünya genelinde yaşanan sıkıntılar bizi de etkiliyor ancak Türkiye olarak çok iyi bir performans sergiliyoruz” dedi.

"AVRUPA PAZARINA YÖNELDİK"

Savunma sanayii ihracatında Avrupa pazarına yöneldiklerini belirten Demiroğlu, özellikle Almanya’ya Atak helikopteri satmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“Savunma sanayileri istenilen durumda değil. Bir gün Almanya’ya ATAK satmayı hedefliyoruz. ATAK’ta kendimizi ispatladık. 100’üncü helikopter teslim edildi ve performansıyla sınıfının lideri konumunda" dedi.

"TÜRKİYE TERCİH EDİLEN BİR ORTAK"

Demiroğlu, Afrika ve Orta Doğu’daki ülkelere bakım, onarım ve eğitim desteği sunduklarını belirtti. “Bu, Türkiye’yi tercih edilen bir ortak haline getiriyor” dedi.

Savunma sanayiinde dünya genelinde değişen dengeler içinde Türkiye’nin konumunun giderek güçlendiğini belirten Demiroğlu, “Önümüzdeki dönemde ihracat rakamlarımızın daha da artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

AKSUNGUR MEHMETÇİK'İN GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

Öte yandan AKSUNGUR, Mehmetçik'in gücüne güç katarken baz istasyonu görevi de görüyor.

İstihbarat çalışmalarına büyük katkı sağlayan AKSUNGUR, silah sistemleri ve hassas sensörler ile çok yönlü şekilde kullanılabiliyor.

YANGIN VE DEPREM GİBİ DURUMLARDA BAZ İSTASYONU HİZMETİ

Yangın, deprem gibi afet durumlarında havadan baz istasyonu hizmeti verebiliyor.

Hassas görüş kabiliyeti ile denizlerde de Mavi Vatan'ın savunmasında görev alıyor.

AKSUNGUR, düşman denizaltılarının tespitini de yapabiliyor.

AKSUNGUR İHA'NIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Kapasite: 1.653 lb (750 kg) yük

Uzunluk: 12 m (39 ft 4 in)

Kanat açıklığı: 24 m (78 ft 9 in)

Yükseklik: 3 m (9 ft 10 in)

Boş ağırlık: 1.800 kg (3.968 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 3.300 kg (7.275 lb)

Güç kaynağı: 2 × TEI PD170 dört silindirli sıvı soğutmalı turbo şarjlı boksör tipi piston motor, her biri 130-160 kW (170-220 hp)

Pervaneler: 3 bıçaklı sabit hızlı itici pervane

PERFORMANS

Seyir sürati: 250 km/sa (160 mph, 130 kn)

Menzil: 6.500 km (4.000 mi, 3.500 nmi)

Dayanıklılık: 60 saat[17]

Azami irtifa: 12.192 m (40.000 ft)