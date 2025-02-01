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Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın transferinde prensip anlaşması sağladığı Alvaro Morata'nın bugün İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

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Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Alvaro Morata transferinde dün İtalyan basınında pürüz çıktığı iddiaları yer almıştı.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray ve Milan sözlü olarak transfer için anlaşma sağladı ve pürüz de giderildi.

GALATASARAY'IN İKİ OPSİYONU OLACAK

Haberde Morata'yı sezon sonuna kadar kiralayacak olan Galatasaray'ın kiralama süresini bir yıl uzatma ve satın alma opsiyonlarına da sahip olacağı belirtildi.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata'nın bugün saat 23.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı iddia edildi.

Milan formasıyla bu sezon 25 maçta görev yapan Morata, 6 gol ve 2 asist kaydetti.

İspanyol yıldız, daha önce kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid gibi takımların da formasını giydi.

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