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Fenerbahçe, Maximin'in sözleşmesinin feshi konusunda anlaştı

Fenerbahçe, Maximin'in sözleşmesinin feshi konusunda anlaştı

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in sözleşmesinin feshi konusunda Al-Ahli ve oyuncuyla anlaştı. Fransız yıldızın, Napoli'ye transfer olması bekleniyor.

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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in sözleşme feshi konusunda Al-Ahli ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

NAPOLİ'YE İMZASI AN MESELESİ!

Corriere Dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in sözleşmesini feshetti. Saint-Maximin'in kısa süre içinde Napoli'ye imza atması bekleniyor. Habere göre Fransız oyuncu, Napoli'nin Roma ile oynayacağı maçta kadroda yer alabilir.

Bu sezon Fenerbahçe ile 24 maça çıkan yıldız oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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