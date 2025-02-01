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Fenerbahçe, Maximin'in sözleşmesinin feshi konusunda anlaştı
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in sözleşmesinin feshi konusunda Al-Ahli ve oyuncuyla anlaştı. Fransız yıldızın, Napoli'ye transfer olması bekleniyor.Abone ol
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in sözleşme feshi konusunda Al-Ahli ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.
NAPOLİ'YE İMZASI AN MESELESİ!
Corriere Dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in sözleşmesini feshetti. Saint-Maximin'in kısa süre içinde Napoli'ye imza atması bekleniyor. Habere göre Fransız oyuncu, Napoli'nin Roma ile oynayacağı maçta kadroda yer alabilir.
Bu sezon Fenerbahçe ile 24 maça çıkan yıldız oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.