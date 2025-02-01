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Başakşehir, sahasında Samsunspor’u 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu

Başakşehir, sahasında Samsunspor’u 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Samsunspor’u 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

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Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Samsunspor’u konuk etti.

Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Başakşehir, 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 18, 58 ve 69. dakikalarda Piatek, 86. dakikada Davison kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 32’ye yükseltti. Samsunspor ise 40 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Başakşehir, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Samsunspor ise sahasında Hatayspor’u ağırlayacak.

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