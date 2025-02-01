Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Samsunspor’u 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Samsunspor’u konuk etti.
Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Başakşehir, 4-0 kazandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 18, 58 ve 69. dakikalarda Piatek, 86. dakikada Davison kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 32’ye yükseltti. Samsunspor ise 40 puanda kaldı.
Süper Lig’de gelecek hafta Başakşehir, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Samsunspor ise sahasında Hatayspor’u ağırlayacak.