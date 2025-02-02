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Bölge beşik gibi sallıyor! Naci Görür yaydaki gerginliğe dikkat çekti

Bölge beşik gibi sallıyor! Naci Görür yaydaki gerginliğe dikkat çekti

Son 24 saatte Ege ve Akdeniz’de meydana gelen art arda depremler, bölgedeki fay hatlarının olağan dışı bir hareketlilik içinde olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, Helen-Kıbrıs Yayı’ndaki dalma-batma sürecinin ve Ege Volkanik Yay Kuşağı’ndaki gerilimin ciddi bir deprem riski oluşturduğunu belirterek kritik uyarılarda bulunuyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bu depremlerin tetiklenmesiyle ilgili kısa bir analiz paylaştı.

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Son günlerde Akdeniz ve Ege Denizi’nde art arda meydana gelen depremler, bölgedeki sismik hareketliliğin olağandışı bir şekilde arttığını gösteriyor. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Yer bilimciler, Helen-Kıbrıs Yayı’nda ve Ege Volkanik Yay Kuşağı’nda devam eden hareketliliğe dikkat çekerek önemli uyarılarda bulunuyor.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda 4 büyüklüğünde çok sayıda depremin yaşandığını belirterek, bu sarsıntıların Helen-Kıbrıs Yayı’ndaki dalma-batma sürecinden kaynaklandığını ifade etti. Görür, “Helen-Kıbrıs Yayı dalma batma zonunda Afrika Levhası, Anadolu Levhası’nın altına dalarak tüketiliyor. Bu süreç üstteki levhanın Ege bölümünü sürekli geriyor ve depremlere neden oluyor.” diyerek bölgede süregelen gerilim birikiminin büyük bir deprem potansiyeli taşıyabileceğine işaret etti.

BÖLGEDEKİ HAREKETLİLİK ENDİŞE VERİCİ

Son 24 saat içinde Ege Denizi’nde büyüklükleri 3.5 ile 4.2 arasında değişen birçok deprem kaydedildi. Uzmanlar, bu hareketliliğin, bölgede gerilimin arttığını ve ilerleyen dönemde daha büyük sarsıntıların yaşanabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

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