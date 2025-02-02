Real Madrid Esponyol deplasmanında ağır yara aldı Arda Güler...

Real Madrid, LaLiga'nın 22. haftasında konuk olduğu Espanyol'a 1-0 mağlup oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.Abone ol
LaLiga'nın 22. hafta mücadelesinde Real Madrid, Espanyol'a konuk oldu. RCDE Stadyumu'nda oynanan ve Muniz Ruiz'in yönettiği karşılaşmade gülen taraf ev sahibi oldu.
Espanyol, 85. dakikada Carlos Romero'nun attığı golle güçlü rakibini 1-0 devirdi. Manolo Gonzalez'in öğrencileri, yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı, 23 puana yükselerek düşme hattından çıktı.
Arda Güler süre almadı, Real Madrid ağır yara aldı
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'in 6 maçlık yenilmezlik, 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Şampiyonluk yarışında beklenmedik bir kayıp yaşayan Real, takipçisi Atletico Madrid'in 1 puan önünde 49 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.