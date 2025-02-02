Ahmet eş-Şara Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu

Esad rejiminin devrilmesinin ardından HTŞ lideri Ahmet eş-Şara, geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak Türkiye ile diplomatik temaslarını hızlandırdı. 4-5 Şubat tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen Türkiye ziyareti, güvenlik ve Suriye'nin geleceği konusunda kritik görüşmelere sahne olacak. Şara'nın, YPG ve SDG’nin gelecekteki rolüyle ilgili de önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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Suriye, 13 yıl süren iç savaşın ardından yeni bir döneme adım attı. Suriye’nin kuzeyinde etkin bir grup olan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ahmet eş-Şara, Esad rejiminin devrilmesiyle Suriye’de yönetimi ele geçirdi. Bu gelişme, hem Suriye içindeki denklemleri hem de bölgesel ilişkileri önemli ölçüde şekillendiriyor.

Geçiş sürecinin hemen ardından, Şara'nın liderliğinde yeni bir yönetim kuruldu. Bu dönemde Şara, dış politikasına hızla yön vererek Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmaya başladı. Türk yetkililer, bu çerçevede Ankara’ya üst düzey ziyaretlerde bulundu. Özellikle, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam’ı ziyaret etmesi, yeni yönetimin uluslararası tanınırlığı ve bölgedeki aktörlerle olan ilişkilerinin önemini artırdı.

ŞARA'NIN İLK YURT DIŞI ZİYARETLERİ: SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE

Geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak görevine başlayan Ahmet eş-Şara'nın ilk yurt dışı temasları için Suudi Arabistan ve Türkiye’yi planladığı ifade ediliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye ziyareti için tarih belirlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programına bağlı olarak, Şara'nın Ankara’yı ziyaretinin 4 veya 5 Şubat tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu ziyaretin, hem Türkiye-Suriye ilişkileri açısından hem de Suriye’nin geleceği için kritik öneme sahip olacağı vurgulanıyor.

GÜVENLİK GÜNDEMİ

Ahmet eş-Şara'nın Türkiye temaslarının en önemli gündem maddelerinden biri güvenlik olacak. Türkiye’nin güney sınırındaki pek çok bölge, halen YPG (YPG) kontrolünde bulunuyor ve bu durum, Suriye'deki yönetim değişikliği sonrası gündemdeki en büyük meselelerden biri haline geldi. Geçtiğimiz hafta, YPG'nin komutanı Mazlum Kobani’nin Şara ile yaptığı görüşmeden sonra verdiği açıklamalar dikkat çekti. Kobani, "Suriye’de tek bir ordunun olması ve SDG'nin (Suriye Demokratik Güçleri) de bu ordunun bir parçası olması konusunda anlaştık. Ancak, bu mekanizmanın nasıl işleyeceği ve işleyişi konusundaki görüşmeler hala devam ediyor," şeklinde bir açıklama yaptı.