Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Hülya Koçyiğit, "Filiz şu an daha iyi, çok şükür" dedi. 82 yaşındaki ünlü oyuncu, 13 Ocak’ta ambulans uçakla İstanbul’a getirilmişti. Koçyiğit, "Beyaz orkidem, dualarım seninle" diyerek destek mesajı verdi.

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Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 82 yaşındaki usta oyuncu, 1 Eylül’den bu yana zatürre ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum’da tedavi görmekteydi. Ancak, 13 Ocak’ta sağlık durumu acil müdahale gerektirdiği için Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.

Tedavisi İstanbul'da devam eden Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında yakın arkadaşı Hülya Koçyiğit açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, katıldığı bir etkinlikte, "Filiz şu an daha iyi. Bir ara rahatsızlığı artmıştı, ama şimdi çok şükür daha iyi" dedi.

'BEYAZ ORKİDEM, DUALARIM SENİNLE'

Hülya Koçyiğit, ayrıca sosyal medya hesabından Filiz Akın için anlamlı bir paylaşım yapmıştı. Koçyiğit, "Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz’im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz," ifadeleriyle Filiz Akın’a olan desteğini dile getirdi.

YEŞİLÇAM'IN EFSANE KADROSU

Yeşilçam’ın efsane kadrosunun önemli bir parçası olan Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve merhum Fatma Girik ile birlikte "Dört Yapraklı Yonca" olarak anılıyordu. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Akın, şimdi tedavi sürecini İstanbul’da sürdürüyor.

Hülya Koçyiğit ve diğer yakın dostları, Filiz Akın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşacağına olan inançlarını sürdürüyor.