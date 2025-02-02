BIST 10.004
DOLAR 35,84
EURO 37,22
ALTIN 3.228,24
HABER /  GÜNCEL

Bodrum açıklarında deprem medyada geldi AFAD büyüklüğünü açıkladı

Bodrum açıklarında deprem medyada geldi AFAD büyüklüğünü açıkladı

AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde Muğla-Bodrum açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla açıklarına yakın Aniye Adası'nda saat 10:22'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının yerin Muğla, Bodrum'dan 171.26 km kilometre açıklarında Yunanistan'a ait Aniye Adası (İos) yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.

AFAD, depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirterek Bodrum'un Turgutrei̇s, Gümüşlük, Karatoprak, Akyarlar ve Peksimet yerleşim alanlarına yaklaşık 170 km uzaklıkta olduğunu ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Los Angeles Lakers'tan Luka Doncic bombası
Los Angeles Lakers'tan Luka Doncic bombası
İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonları belli oldu
İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonları belli oldu
ORC Araştırma anket sonuçlarını paylaştı: İşte liderlerin beğeni oranı
ORC Araştırma anket sonuçlarını paylaştı: İşte liderlerin beğeni oranı
ABD'li teknoloji şirketleri Çinli DeepSeek'in yapay zeka modelini benimsedi
ABD'li teknoloji şirketleri Çinli DeepSeek'in yapay zeka modelini benimsedi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 aylık trafik verilerini açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 aylık trafik verilerini açıkladı
Ahmet eş-Şara Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu
Ahmet eş-Şara Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu
Kartalkaya faciasında "kişinin hatırasına hakaret"ten 1 tutuklama daha
Kartalkaya faciasında "kişinin hatırasına hakaret"ten 1 tutuklama daha
Esenyurt'ta market zincirin deposunda yangın
Esenyurt'ta market zincirin deposunda yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı
İstanbul Havalimanı’nda milli “İRADE” dönemi başladı: Bakan Uraloğlu duyurdu
İstanbul Havalimanı’nda milli “İRADE” dönemi başladı: Bakan Uraloğlu duyurdu
Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Real Madrid Esponyol deplasmanında ağır yara aldı Arda Güler...
Real Madrid Esponyol deplasmanında ağır yara aldı Arda Güler...