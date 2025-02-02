Bodrum açıklarında deprem medyada geldi AFAD büyüklüğünü açıkladı

AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde Muğla-Bodrum açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla açıklarına yakın Aniye Adası'nda saat 10:22'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının yerin Muğla, Bodrum'dan 171.26 km kilometre açıklarında Yunanistan'a ait Aniye Adası (İos) yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.
AFAD, depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirterek Bodrum'un Turgutrei̇s, Gümüşlük, Karatoprak, Akyarlar ve Peksimet yerleşim alanlarına yaklaşık 170 km uzaklıkta olduğunu ifade etti.