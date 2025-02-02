Ocak ayı zam şampiyonu belli oldu! Acısı ağzı, fiyatı cüzdanı yaktı

İstanbul'da ocak ayında en çok diş muayenesi ücretleri zamlandı. Yüzde 66,77 artışı nedeniyle birçok vatandaş diş ağrısına katlanmak durumunda kaldı. İTO, fiyatı en çok ucuzlayan ürünü de açıkladı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayının zam şampiyonlarını ve fiyatı azalan ürünlerini açıkladı. Hazırlana rapora göre, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde yer alan 336 ana üründen 240'ının fiyatı önceki aya göre artarken, 49 ürünün fiyatı aşağı indi. Ocakta sağlık harcamaları grubunda yer alan diş muayenesi yüzde 66,67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

ULAŞIM HARCAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Fiyatı artan diğer ürünlerden bazıları, eğlence ve kültür harcamaları grubundan yüzde 52,80 ile edebi kitaplar, sağlık harcamaları grubundan yüzde 44,71 ile dolgu ve yüzde 44,09 ile diş çekimi, ulaştırma harcamaları grubundan yüzde 43,89 ile köprü-otoyol ve tünel geçiş ücreti, yüzde 40 ile otopark ücreti, yüzde 35,58 ile şehir içi ulaşım harcamaları oldu.

EKMEK FİYATI YÜZDE 15.24 ARTTI

Yüzde 35 ile taksi, yüzde 34,96 ile okul servis ücreti, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubundan yüzde 32,61 ile yeşil soğan, yüzde 29,36 ile salatalık, ulaştırma harcamaları grubundan yüzde 24,96 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, eğitim harcamaları grubundan yüzde 22,22 ile kreş ve anaokulu ücreti, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubundan yüzde 17,75 ile limon ve yüzde 15,24 ile ekmek olarak gerçekleşti.

YÜZÜMÜZÜ KABAK GÜLDÜRDÜ!

İTO ocak ayında fiyatı 2024'ün aralık ayına göre ön çok düşen ürün ve hizmetleri sıraladı. Verilere göre Ocakta gıda grubunda yer alan kabak yüzde 23,47 gerilemeyle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatı azalan diğer ürünlerden bazıları, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubundan yüzde 19 ile karnabahar, giyim ve ayakkabı harcamaları grubundan yüzde 8,39 ile kadın kazağı ve yüzde 8,31 ile erkek kazağı, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubundan yüzde 6,92 ile zeytinyağı, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 6,90 ile ütü oldu.