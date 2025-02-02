Netanyahu 'Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek' için ABD yolcusu: Donald Trump'ın ilk misafiri!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da Donald Trump tarafından ağırlanan ilk yabancı lider olacak. Gazze'de ateşkesin 2. aşaması öncesinde Trump ile görüşecek olan Netanyahu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da Donald Trump ile görüşmek üzere yola çıktı. Havalimanında açıklamalarda bulunan Netanyahu, Trump ile İsrail ve bölgeyi ilgilendiren önemli ve kritik konularda konuşacağını ifade etti. Netanyahu "Hamas'a karşı zafer kazanmak, tüm rehinelerimizin serbest bırakılmasını sağlamak ve İsrail'in, Ortadoğu'nun ve tüm dünyanın barışını tehdit eden İran terör ekseninin tüm bileşenleriyle mücadele etmek gündemde olacak" dedi.

Netanyahu, "Savaşta aldığımız kararlar Ortadoğu'nun yüzünü şimdiden değiştirdi. Aldığımız kararlar ve askerlerimizin cesareti haritayı yeniden şekillendirdi. Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak bunu daha da ileri taşıyabileceğimize ve daha iyi bir hale getirebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

''DOSTLUĞUMUZUN GÖSTERGESİ''

Netanyahu, İsrail basınının vurgusuyla "İngilizce yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana Beyaz Saray'da kendisiyle görüşecek ilk yabancı lider olmasının İsrail-Amerikan ittifakının gücüne bir kanıt olduğunu belirtti." Netanyahu ayrıca bunun "kişisel dostluklarının da bir göstergesi" olduğunu öne sürdü.

NETANYAHU KARŞITLARI SOKAKLARDA

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Rehineler Meydanı'nda toplanan binlerce İsrailli, Hamas ile İsrail arasındaki takas sürecinin devam etmesi ve Gazze'deki İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, İsrailli esirlerin fotoğrafları ve pankartlar taşıyarak, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhine sloganlar attı.