Burun estetiğinde doğallık trendi

Toplumumuzda burun estetiği operasyonlarına olan ilginin her geçen gün artıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Barkın Yavuz, burun estetiği ameliyatlarının planlama sürecinden iyileşme aşamalarına kadar pek çok önemli detayı paylaştı. Modern tekniklerle yapılan bu operasyonlarda doğallığın ön planda olduğunu vurgulayan Dr. Yavuz, “Burnun yüzle uyumlu ve doğal görünmesi artık en temel beklenti.” dedi.

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Son yıllarda burun estetiği özellikle gençler arasından büyük popülerlik kazandı. Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Barkın Yavuz, bu operasyonlarda doğallığın ve burun fonksiyonlarının korunmasının ön planda tutulduğunu vurguladı. Dr. Yavuz, özellikle gençler arasında popüler olan burun estetiğinin, artık ileri yaş grupları tarafından da sıkça talep edildiğini ifade etti. Teknolojideki gelişmeler sayesinde hastaların hem ameliyat sırasında hem de sonrasında daha rahat bir süreç geçirdiğini belirten Yavuz, kişiye özel planlanan operasyonların başarılı sonuçlar verdiğini dile getirdi.

HASTA BEKLENTİLERİ DİKKATE ALINIYOR

Burun estetiğine olan talebin giderek arttığını belirten Op. Dr. Barkın Yavuz, süreci şu şekilde anlattı: “Hastalarımız muayeneye geldiklerinde öncelikle şikayetlerini ve taleplerini detaylı bir şekilde dinliyoruz. Daha sonra, endoskopik yöntemlerle burun içindeki eğrilikleri kontrol edip, burnun dış görüntüsündeki kusurları değerlendiriyoruz. Tüm bu aşamalardan sonra hastamızla birlikte bir ameliyat planı çiziyoruz. Eskisi gibi büyük tamponlar yerine artık silikon tamponlar kullanıyoruz. Bu tamponlar, nefes almayı sağlayan özel bir tasarıma sahip. Böylece tampon kullanımına dair korkular neredeyse tamamen ortadan kalktı.”

PIEZO TEKNOLOJİSİYLE DAHA HIZLI İYİLEŞME

Burun ameliyatlarında kullanılan modern cihazların hastalara sağladığı avantajlardan da bahseden Op. Dr. Yavuz, “Piezo cihazı sayesinde ultrasonik ses dalgaları kullanılarak burnu, heykeltıraşın bir taş üzerinde çalışması gibi hassas bir şekilde şekillendirebiliyoruz. Bu teknoloji, ameliyat sonrası morluk ve şişliklerin hızla azalmasına katkı sağlıyor. Ayrıca hastalarımızın ağrısı minimal düzeyde oluyor. Ameliyat sonrası iyileşme süreci bir hafta gibi kısa bir süreyi kapsıyor. Tamponlar 7-8 günde çıkarılıyor ve hastalar normal hayatlarına dönüyor.” diye konuştu.

DOĞAL BURUNLAR ÖN PLANDA

Estetik trendler hakkında bilgi veren Dr. Yavuz, “Eskiden burun estetiğinde çok kalkık ve estetik olduğu belli olan burunlar revaçtaydı. Şimdi ise daha doğal, yüzle uyumlu burunlar yapmayı hedefliyoruz. Hastaların yüz hatlarına uygun olmayan, çok küçük burunlar yapılması, ameliyat sonrası mutsuzluklara yol açabilir. Burada cerrahın, hastayı doğru yönlendirmesi çok önemli. Burun estetiğinde kullanılan doğru teknikler, ameliyatlı burunların uzun yıllar dayanıklı olmasını sağlıyor. Doğru tekniklerle yapılan bir burun, ameliyat olmamış bir burundan daha güçlüdür. Ancak ameliyat sırasında burun desteğini azaltan uygulamalardan kaçınılmalıdır.” şeklinde konuştu.