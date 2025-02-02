Genelkurmay Başkanı Gürak'tan Somali'ye ziyaret

Resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Somali'de, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Türk Görev Komutanlığı ile Deniz Görev Grup Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu. Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Somali’de, Başbakanı Hamza Abdi Barre ile birlikte Komando Birlikleri Yemin Töreni'ne katıldı.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Somali'de resmi temaslarda bulundu.

Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Somali’de, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Odawa Yusuf RAGE tarafından askeri törenle karşılandı, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ve Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur tarafından kabul edilen Gürak, Somali Türk Görev Komutanlığı ile Somali Deniz Görev Grup Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak Türk Silahlı Kuvvetleri personeline hitap etti.

Gürak, ayrıca resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Somali’de, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre'nin de yer aldığı Somali Komando Birlikleri Yemin Töreni'ne katıldı.