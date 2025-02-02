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20 milyonu aşkın öğrenci yarın ders başı yapacak

20 milyonu aşkın öğrenci yarın ders başı yapacak

Okullar yarın açılıyor! Yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık tatilin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlıyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen, 9 Eylül 2024’te başlayan eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlıyor. 75 binden fazla okulda, 750 bine yakın derslikte sürdürülen eğitim maratonunun ikinci yarısı 20 Haziran 2025’te sona erecek.

İKİNCİ DÖNEMİN TAKVİMİ VE ARA TATİL SÜRECİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı, iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili olmak üzere planlandı. İlk ara tatil Kasım ayında yapılırken, sömestr tatili ise 19 Ocak – 2 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Öğrenciler için ikinci dönem, 31 Mart – 4 Nisan 2025 tarihlerinde ara tatil ile bir haftalık mola verecek.

Bu sürecin ardından, öğrenciler ve öğretmenler haziran ayına kadar yoğun bir akademik takvimle eğitimlerine devam edecekler.

MEB
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