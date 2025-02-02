AK Partili Nazım Maviş'ten İmralı/DEM açıklaması: Henüz demediler ama bunu demeye mecburlar

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, gazeteci Talat Atilla'nın "İmralı/DEM koşulsuz olsun, herhangi bir talebimiz yok diyor mu?" sorusuna "Henüz demediler ama bunu demeye mecburlar. Çünkü, Türkiye'de ve dünyada konjonktür değişti. Terörle mücadele konusunda geçmişle kıyaslanamayacak çok gelişme gösterdik." yanıtını verdi.

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Gazeteci Talat Atilla'nın sunduğu Pazar Siyaseti’ne bu hafta AK Parti Sinop Milletvekili/Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Dr. Nazım Maviş konuk oldu. Nazım Maviş'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Talat Atilla: Son zamanlarda çok sayıda isim gözaltına alındı, tutuklandı. Siyasilere gözaltılar sürecek mi? Tutuksuz yargılanma mümkün değil miydi?

Yargı Türkiye’de mekanizmalarıyla birlikte oturmuş bir kurum ve yargının işleyişi içerisinde değerlendirilen meseleler bunlar. İfade özgürlüğü demek kişilerin kişisel haklarına hukuklarına tecavüz değildir. Türkiye bir hukuk devleti ve yargı mekanizması işliyor. Siyasi görüşü ne olursa olsun, sanatçıların birçoğu da kültür tekelleşmesinden şikayet ediyorlardı. Burada siyasi bir tekelleşeme de vardı.Bilirkişinin ses kaydının yayınlanmasını ise gazetecilik olarak değerlendirmiyorum. Yargısal süreçlerin siyasallaşmasından çok çektik geçtiğimiz dönemlerde.

Son dönemlerde Ekrem İmamoğlu’nun kendisiyle ilgili bir yargısal süreci kendisi davet etmek üzere yargı mensuplarına karşı yaptığı saldırganlığı eleştiriyi aşan ve kişisel haklara tecavüz eden açıklamalarını böyle değerlendiriyorum.

Talat Atilla: Öcalan ne zaman açıklama yapacak?

Öcalan ne zaman açıklama yapacak, nasıl açıklama yapacak, 15 Şubat olur mu bilemiyoruz, bunlar spekülasyon. Dünya farklı bir döneme giriyor, yeni risklere karşı Türkiye’nin güçlü olabilmesi için iç cepheyi güçlendirmesi lazım. Türkiye’nin 40 yıldır boğuştuğu bir sorunun çözümü ile ilgili Bahçeli büyük bir risk aldı. Siyasi partiler ile görüşmeler yapıldı. Terörsüz Türkiye hedefinde görüşmelerin pozitif olduğunu düşünüyoruz. Bizim altını çizdiğimiz, temel hedefimiz koşulsuz, pazarlıksız terörsüz Türkiye.

Talat Atilla: Peki İmralı/DEM koşulsuz olsun, herhangi bir talebimiz yok diyor mu? Bunu kabul ediyor mu?

Henüz demediler ama bunu demeye mecburlar. Çünkü, Türkiye'de ve dünyada konjonktür değişti. Birincisi terörle mücadele konusunda geçmişle kıyaslanamayacak çok gelişme gösterdik. İkincisi terörün yuvalandığı iki ülke vardı:Irak ve Suriye.Biz iki ülkede de, sınırlarımız ötesinde de güçlüyüz ve operasyon yapabiliyoruz.

2025 yılında kaç öğretmen atanacak?

En son 20 bin öğretmen ataması olmuştu. Zaten her yıl atamalarda 20 binin altına pek düşmüyor, en az 15 bin alınmıştı.

"Teğmenlerin ihracı dogru"

Kararı doğru ve isabetli görüyorum. Ordu eşittir disiplin demektir. Disiplinsizlik yapana müsaade edilmemesi lazım. Türkiye bir darbeler travması yaşadı. Bu görüntüyü görenler, "Neler oluyor, ordu içinde bir oluşum mu var?" diye düşündü. Bu karar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedikleri için verilmiş bir karar değil.