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Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısı ne zaman yapacak? Kurtulmuş tarih verdi

Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısı ne zaman yapacak? Kurtulmuş tarih verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti'nin İmralı heyeti ile Abdullah Öcalan arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından teröristbaşının, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Öcalan'ın şubat ayı içinde çağrıyı yapmasını beklediklerini söyledi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, katıldığı bir toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erken seçim konusuna değinen Kurutulmuş, erken seçim için şartların oluştuğunu düşünmediğini söyledi.

5 TEĞMENİN TSK'DAN İHRAÇ EDİLMESİ

Kara Harp Okulu’nda gerçekleşen mezuniyet töreninde disipline aykırı davrandığı ifade edilen 5 teğmen hakkında ihraç kararı verilmişti. Kurtulmuş, verilen ihraç kararını da değerlendirdi. Ne Cumhuriyet'in ne de dinin kimsenin tekelinde olmadığını belirten Kurtulmuş, "Silahlı Kuvvetler’de temel esas disiplindir. Paralel bir tören yapmak doğru değildir” diye konuştu.

DEM PARTİ-İMRALI GÖRÜŞMELERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan DEM Parti-İmralı görüşmelerine de değinen Kurtulmuş, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yapması beklenen çağrıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. 

ÖCALAN PKK'YA NE ZAMAN ÇAĞRI YAPACAK?

"Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısını ne zaman yapacağı?" gündemdeki yerini korurken Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada şubat ayını işaret etti. Kurtulmuş, “Şubat ayı içinde Abdullah Öcalan’dan çağrı gelmesi bekleniyor” dedi.

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