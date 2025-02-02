Sosyal konut seferberliği başlıyor! Bakanlık genelgeyi valiliklere gönderdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla, 81 ilin valiliklerine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi amacıyla genelge gönderildi. Genelgede, valilerden öncelikli olarak Hazine veya belediye mülkiyetindeki taşınmazların belirlenmesi ve yeterli büyüklükteki alanların tespit edilmesi talep edildi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut seferberliğini başlatıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan ve Bakan Murat Kurum’un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi.

Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Anayasa’daki "konut hakkının" belirtildiği genelgede, ‘Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’ hükmü hatırlatıldı.

SOSYAL KONUT UYGULAMALARI BAŞLATILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda, TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamaları başlatılacağı duyuruldu. Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapılmasının planlandığı belirtildi. Ayrıca, valilere, yeterli büyüklükte ve öncelikli olarak Hazine veya belediye mülkiyetindeki taşınmazların belirlenmesi talimatı verildi.

BAKANLIĞA İLETİLMESİ TALEBİ

Yazıda yer tespit işlemleriyle ilgili detaylara da yer verildi. Konut sayısına göre gerekli alan büyüklükleri şu şekilde belirtiliyor: "100 konut için imarlı olarak yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız olarak ise yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde alan gerekeceği düşünülmekte olup; arazi yapısı, eğim, arazinin yerleşime uygunluk durumu gibi etmenlerle bu büyüklükler artabilecektir. Arsa ya da arazi tespitinde bu büyüklüklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir." Ayrıca, altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun alanların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. Tarım, orman, sulama bölgesi ve sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin de toplanıp Bakanlığa iletilmesi talep edildi.

İMAR PLANLARI VE ETÜT RAPORLARI İSTENDİ

Valiliklerden mülkiyet sınırlarının sayısal verileri, var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.

312 BİN SOSYAL KONUTUN İNŞASI DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatıyı inşa etti. 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunuldu. 81 ilde 312 bin sosyal konutun yapımı devam ediyor.