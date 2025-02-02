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Hakan Fidan'dan Trump'ın Filistin halkının Gazze'den sürülmesi önerisiyle ilgili açıklama

Hakan Fidan'dan Trump'ın Filistin halkının Gazze'den sürülmesi önerisiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili önerisine ilişkin, "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız. Bu, gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye olarak Kahire'de sunulan bildirinin arkasında olunduğunu ve desteklendiğini vurgulayan Fidan, "(Trump'ın önerisi) Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız. Bu, gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif." diye konuştu.

Fidan, herkesin bunun karşısında durması gerektiğini dile getirdi.

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