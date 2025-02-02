Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Bu kafa ile 222 yıl daha beklerler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde muhalefeti eleştirerek "Muhalefet 22 yıldır bekliyor. Bu kafayla giderlerse 222 yıl daha beklerler. Armut piş ağzıma düş mantığıyla iktidar bekliyorlar. Biz bugünlere çok çalışarak geldik." dedi. Erdoğan'ın ayrıca "Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok, yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'nu işaret ettiği yorumları yapıldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu: İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketin de muvaffak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir.

"Yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz"

AK Parti olarak hanelere kadın üzerinden girerek seçimlerde yüzde 50'leri bulan oy oranlarını yakaladık. Bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir. Partimizi hak ettiği yere kadınlar taşıyabilir. 2028'de yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz.

"Bu kafa ile 222 yıl daha beklerler"

Siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır ama en büyük amil çalışmaktır. Muhalefet 22 yıldır bekliyor. Bu kafayla giderlerse 222 yıl daha beklerler. Armut piş ağzıma düş mantığıyla iktidar bekliyorlar. Biz bugünlere çok çalışarak geldik.

"Bunlar ancak 23 nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynar"

Milletimiz ülkenin kaderini bu kifayetsiz muhterislere asla bırakmaz. Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülke meselelerine kafa yormadıkça bunlar ancak 23 nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynar. Biz bu günlere çok çalışarak, her zeminde mücadeleyi diri tutarak geldik. Yarın da aynı dinamizm ile milletimizin huzuruna çıkmalıyız. Aksi takdirde geçen mahalli seçimlerdeki gibi bu muhterislere mahkum ettiğimiz için milletimiz bizi affetmez.

LGBT ile mücadele

LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edilmektedir. Çocuk istismarını da meşrulaştıracak kadar arsızlaşan bu sapkınlığa itiraz etmek birçok Batı ülkesinde neredeyse imkansızdır. Sinemadan modaya, siyasetten sivil topluma hayatımıza zerk edilmek istenen bu cinnetten milletimizi uzak tutmamız şarttır. Türkiye, bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarlarından biri olmaya devam edecektir.

"Nüfusumuzun 2035'ten sonra düşeceği simülasyonlarıyla karşılaşıyoruz"

Evlilikler düşerken boşanmalar atıyor. Nüfusumuzun 2035'ten sonra düşeceği simülasyonlarıyla karşılaşıyoruz. 2025'i aile yılı ilan ettik. Yeni politikaları devreye alacağız. Kadın, aile ve nüfus politikalarımızın toplumla ve milletin değerleriyle bağı kopmuş marjinal yapılar tarafından sabote edilmesine izin vermeyeceğiz.

"Meçhul bir adaylık peşinde koşuyor"

Genel başkanları kırmızı kartla ortada dolanıyor. Eski genel başkan ona sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor. Sorun kırmızı kart sarı kart ne işe yarar bilmez. Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok, yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor. Kokuşma ayyuka çıkmış durumda ama sorsanız etkili muhalefet yapıyorlar.

Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz. Gerektiğinde kendi özeleştirimizi yapmaktan çekinmeyeceğiz.