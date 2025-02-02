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Ünlü kuruyemiş markası konkordato ilan etti

Ünlü kuruyemiş markası konkordato ilan etti

Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş markalarından biri olan Peyman, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. 1995 yılında Eskişehir’de Mutlular, Güneş ve Kurtuluş aileleri tarafından kurulan şirket, büyüme sürecinde önemli yatırımlarla dikkat çekmişti. Ancak finansal zorluklar nedeniyle sıkıntılı bir sürece girdi.

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Büyük yatırımlarla Türkiye’nin kuruyemiş sektöründe önemli bir marka haline gelen Peyman konkordato ilan etti.

Eskişehir'de Mutlular, Güneş ve Kurtuluş aileleri tarafından kurulan ardından 2022 yılında İş Holding tarafından satın alınan Peyman, yeni yönetim altında finansal sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştı. Ancak kısa sürede şirket ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kalınca konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul’da yapılan başvuru süreci devam ederken, Eskişehir’deki merkez için yapılan konkordato talebi yetki nedeniyle kabul edilmedi.

1995 yılında kurulan şirketin konkordato ilanı piyasalarda yaşanan işten çıkarma dalgasına bir yenisini ekleyebileceği ifade edildi. İstanbul’da yapılan konkordato başvurusu devam ederken, şirketin geleceği belirsizliğini koruyor.

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