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Adana'da 8 gollü maçta gülen taraf Kasımpaşa oldu

Adana'da 8 gollü maçta gülen taraf Kasımpaşa oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-3 yendi.

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6. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Alioui'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Alioui topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası civarında topa yükselen Tolga Kalender'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu : 1-0

16. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu savunma uzaklaştırdı. Sağ kanattaki Hajradinovic'in arka direğe ortasında Winck topu içeri çevirdi, Fall'ın altıpasta yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

39. dakikada Semih Güler'in savunma arkasına attığı uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Ali Yavuz Kol'un ceza sahasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden döndü.

57. dakikada Alioui sol kanattan korner atışını Ali Yavuz Kol ile paslaşarak kullandı. Ali Yavuz'un pasında ceza sahasına hareketlenen Alioui'nin düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

69. dakikada sağ kanattan Winck'in yaptığı ortada ceza sahasında topu indiren Aytaç Kara'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada ceza sahasında topla buluşan Fall, kaleci Deniz Eren Dönmezer'in müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 73. dakikada penaltıyı kullanan Hajradinovic, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımına beraberliği getirdi: 2-2

75. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan yaptığı ortada Aytaç Kara ceza sahasında tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3

79. dakikada Aytaç Kara'nın savunma arkasına pasında topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Can Keleş'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-4

81. dakikada Winck'in pasında sağ kanatta topla buluşan Can Keleş topu yerden ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Fall'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-5

88. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Aimbetov'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-5

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 5-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yasin Kol, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Ünal

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Dk. 26 Manev), Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan (Dk. 73 Salih Kavrazlı), Bünyamin Balat (Dk. 61 Aksel Aktaş), Alioui, Ali Yavuz Kol (Dk. 74 Ozan Demirbağ), Aimbetov

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Opoku, Yasin Özcan (Dk. 89 Taylan Utku Aydın), Piatkowski (Dk. 89 Sadık Çiftpınar), Aytaç Kara, Hajradinovic, Barak (Dk. 60 Ben Ouanes), Cafu (Dk. 86 Sinan Alkaş), Brekalo (Dk.61 Can Keleş), Fall

Goller: Dk. 13 Tolga Kalender, Dk. 57 Alioui, Dk. 88 Aimbetov (Adana Demirspor), Dk. 16 ve Dk. 82 Fall, Dk. 73 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 75 Aytaç Kara, Dk. 79 Can Keleş (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 36 Semih Güler, Dk. 90+2 Aksel Aktaş (Adana Demirspor), Dk. 36 Barak, Dk. 90+1 Opoku (Kasımpaşa)

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