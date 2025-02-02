Göztepe evinde Alanyaspor'a mağlup oldu

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Lima'nın 45+1. dakikada attığı golle kazanan Akdeniz ekibi, puanını 28'e yükseltirken Göztepe 34 puanda kaldı. Göztepe'de Juan, 81. dakikada penaltı kaçırdı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Lima kaydetti.
Göztepe’de 81. dakikada Juan, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 28'e yükseltirken Göztepe, 34 puanda kaldı.
Gelecek hafta Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.