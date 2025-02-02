Fenerbahçe - Çaykur Rizespor / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile eşleşen sarı-lacivertliler, Karadeniz temsilcisi karşısında 3 puan alarak zirve ile arasındaki puan farkını indirip Galatasaray'ın yarın oynayacağı maçı bekleyecek.

Fenerbahçe 0 - 0 Çaykur Rizespor

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve Çaykur Rizespor maça başladı.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Levent, Skriniar, Carlos, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri

Çaykur Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

YOUSSEF EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri son haftalarda gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kurmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Midtjylland karşısında attığı golle takımının play-off turuna kalmasında önemli katkıda bulunan Faslı golcü, ligde ise 20 maçta süre aldı. Bu maçlarda 12 gol kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, 4 defa da asist yaptı. Son 6 lig maçında 9 kez fileleri havalandıran En-Nesyri, Göztepe, Hatay, Adana Demirspor ve Göztepe maçlarına damga vurdu.

GOLCÜLER KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında golcüler karşı karşıya gelecek. İki takımın futbolcuları da rakip fileleri havalandırmak isterken, kritik karşılaşmada kimin üstün geleceği ise merak ediliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 46. RANDEVU

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, bu maçların 30'unu kazanmayı başarırken, 8 karşılaşma'da beraberlik bozulmadı. Karadeniz temsilcisi ise 7 mücadeleden üstün ayrılmayı başardı. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçta 46. randevularına çıkmaya hazırlanan takımlardan kimin kazanacağı futbolseveler tarafından heyecanla bekleniyor.

FENERBAHÇE 8 MAÇTIR KAZANIYOR

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine karşı üstünlük kurmuş durumda. Konuk ettiği son 8 lig maçını da kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, Karadeniz temsilcisine karşı oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamında üstün gelen taraf oldu. Evinde oynadığı 15 lig maçının 14'ünü kazanan Kanarya, bu karşılaşmalarda ise toplam 42 defa rakip fileleri havalandırdı.

3 İSİM SINIRDA

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 3 isim sınırda yer alıyor. Bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En Nesyri 23. haftada oynanacak Alanyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

KANARYA'DA 3 FUTBOLCUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sarı-lacivertlilerde sakatlanan ve tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, 2 Şubat Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında olamayacak. Tümosan Konyaspor maçında sakatlanan ve bir süredir forma giyemeyen Dominik Livakovic'in ise Karadeniz temsilcisi karşısında kadroda olması bekleniyor.

SAMET AKAYDİN FENERBAHÇE'YE KARŞI

Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe'ye katılan ve devre arasında Rizespor'a transfer olan Samet Akaydin, eski takımına karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İlhan Palut yönetiminde ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıkan Akaydin'ın İstanbul deplasmanında kadroda olacağı tahmin ediliyor. Deneyimli savunma oyuncusunun ilk 11'de olması beklenmezken, oyuna sonradan dahil olacağı belirtiliyor.

JOSE MOURINHO TEKRAR KULÜBE

Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen ve Göztepe maçını tribünden takip eden Jose Mourinho, kulübeye geri dönüyor. Çaykur Rizespor maçında takımının yanında olacak deneyimli çalıştırıcı, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Midtjylland deplasmanında da cezasından dolayı tribünde yer almıştı.