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Yunanistan'da eğitime 1 günlük 'deprem' arası

Yunanistan'da eğitime 1 günlük 'deprem' arası

Yunanistan’ın Santorini Adası’nda artan sismik hareketlilik nedeniyle belediye, kapalı alanlardaki etkinlikleri iptal etti ve okullarda eğitime 1 gün ara verdi. Yetkililer, halkın Amudi ve Eski Liman bölgelerinden uzak durmasını tavsiye etti.

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Yunanistan'ın Santorini Adası'nda son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle bazı kapalı alanlarda etkinlikler iptal edildi ve yarın okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Santorini Adası Belediyesi Meclisinin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde Ada'da artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınması kararı alındı.

Bu çerçevede Ada'da bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ve toplantı iptal edildi.

Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Kararda, vatandaşların Amudi ve Paleo Limena (Eski Liman) bölgelerinde bulunmaktan da kaçınması istendi.

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