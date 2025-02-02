BIST 10.004
DOLAR 35,84
EURO 37,22
ALTIN 3.228,24
HABER /  DÜNYA

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi

Suriye’de geçiş dönemi Cumhurbaşkanı seçilen Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a gerçekleştirdi. Riyad’a ulaşan Şara’nın, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesi bekleniyor. Şara, Suriye’yi uluslararası platformlarda temsil edecek.

Abone ol

Suudi Arabistan televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de eşlik ettiği Ahmed Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi beklenen Şara, Suriye'de geçiş dönemi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor.

Suriye'de 29 Ocak'ta yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlenmişti.

Konferans sonrası geçiş dönemi Cumhurbaşkanı ilan edilen Şara'nın, ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor / Canlı
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor / Canlı
Kuzey Kore'den ABD'ye silah resti
Kuzey Kore'den ABD'ye silah resti
Göztepe evinde Alanyaspor'a mağlup oldu
Göztepe evinde Alanyaspor'a mağlup oldu
Çin'den, ABD’ye tarife kararından vazgeçme çağrısı
Çin'den, ABD’ye tarife kararından vazgeçme çağrısı
Ünlü kuruyemiş markası konkordato ilan etti
Ünlü kuruyemiş markası konkordato ilan etti
Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredisinin ödeme planı değişti
Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredisinin ödeme planı değişti
150 oyuncu ve şarkıcı vergi kaçırdı! Bir oyuncunun 100 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı çıktı
150 oyuncu ve şarkıcı vergi kaçırdı! Bir oyuncunun 100 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı çıktı
Adana'da 8 gollü maçta gülen taraf Kasımpaşa oldu
Adana'da 8 gollü maçta gülen taraf Kasımpaşa oldu
Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi
Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi
Manchester United Danimarkalı futbolcu Patrick Dorgu'yu renklerine bağladı.
Manchester United Danimarkalı futbolcu Patrick Dorgu'yu renklerine bağladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Bu kafa ile 222 yıl daha beklerler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Bu kafa ile 222 yıl daha beklerler
Fenerbahçe’nin Rizespor maçı kadrosunda sürpriz!
Fenerbahçe’nin Rizespor maçı kadrosunda sürpriz!