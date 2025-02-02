Rizesporlu Ghezzal isyan etti: Sirk devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup ederken, Rizespor’un 9 kişi kalması maça damga vurdu. Ghezzal, oyundan yavaş çıktığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, maç sonrası sosyal medyada "Sirk devam ediyor." paylaşımıyla tepki gösterdi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya Rizespor'un 9 kişi kalması damga vurdu.
GHEZZAL KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Yeşil-mavili ekipte Rachid Ghezzal, oyundan ağır hareketlerle çıkması sebebiyle 79. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.
Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ghezzal, adeta ateş püskürdü. Cezayirli oyuncu yaptığı paylaşımda, "Sirk devam ediyor." ifadelerini kullandı.