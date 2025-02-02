BIST 10.004
DOLAR 35,84
EURO 37,22
ALTIN 3.228,24
HABER /  SPOR

Rizesporlu Ghezzal isyan etti: Sirk devam ediyor

Rizesporlu Ghezzal isyan etti: Sirk devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup ederken, Rizespor’un 9 kişi kalması maça damga vurdu. Ghezzal, oyundan yavaş çıktığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, maç sonrası sosyal medyada "Sirk devam ediyor." paylaşımıyla tepki gösterdi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya Rizespor'un 9 kişi kalması damga vurdu.

GHEZZAL KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Yeşil-mavili ekipte Rachid Ghezzal, oyundan ağır hareketlerle çıkması sebebiyle  79. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ghezzal, adeta ateş püskürdü. Cezayirli oyuncu yaptığı paylaşımda, "Sirk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş
ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'da eğitime 1 günlük 'deprem' arası
Yunanistan'da eğitime 1 günlük 'deprem' arası
Trump gözünü kararttı: Artık aptal ülke olmayacağız
Trump gözünü kararttı: Artık aptal ülke olmayacağız
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi
Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş
Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş
Kuzey Kore'den ABD'ye silah resti
Kuzey Kore'den ABD'ye silah resti
Göztepe evinde Alanyaspor'a mağlup oldu
Göztepe evinde Alanyaspor'a mağlup oldu
Çin'den, ABD’ye tarife kararından vazgeçme çağrısı
Çin'den, ABD’ye tarife kararından vazgeçme çağrısı
Ünlü kuruyemiş markası konkordato ilan etti
Ünlü kuruyemiş markası konkordato ilan etti
Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredisinin ödeme planı değişti
Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredisinin ödeme planı değişti
150 oyuncu ve şarkıcı vergi kaçırdı! Bir oyuncunun 100 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı çıktı
150 oyuncu ve şarkıcı vergi kaçırdı! Bir oyuncunun 100 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı çıktı
Adana'da 8 gollü maçta gülen taraf Kasımpaşa oldu
Adana'da 8 gollü maçta gülen taraf Kasımpaşa oldu
Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi
Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi