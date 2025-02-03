Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'ın paylaşımına sert yana

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki maçında Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek 9 kişi kalan rakibini mağlup etti. Maç sonrası Galatasaray, MHK ve VAR'a yönelik sert açıklamalar yaptı, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise hakem kararlarına dair kendilerine ayrıcalık sağlandığını düşünmediğini belirterek Galatasaray’a yanıt verdi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin taraftarının destek ve inancının, takımın başarılarında önemli rol oynadığını vurguladı.

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.

Çaykur Rizespor'un 2 kırmızı kart sonrası 9 kişi kaldığı mücadelede hakem kararları tartışma yaratırkeni Galatasaray sosyal medyadan MHK ve VAR ile ilgili çok sert ifadeler içeren bir açıklama yayınladı.

Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı karşılaşmada kendilerine bir ayrıcalık sağlandığını düşünmediğini belirtirken Galatasaray'a da yanıt verdi.

İşte Acun Ilıcalı'nın o sözleri:

"Maalesef yine çirkin bir açıklamayla muhatap olduk. Adamlar yabancı. O yüzden buna karşı gelmeyi anlayamıyorum. Yabancı VAR'ı isteyen tarafın açıklama yapması... Biz istedik dediniz. Biz de istedik. Herkes istedi. Geldi. Şimdi yabancı VAR'a sataşıyorsunuz.

Futbol içerisinde birçok şey yaşanıyor. Büyük mücadele içerisinde takımlar, ellerinden gelenlerini yapıyor. Biz de bazı gerilimler yaşıyoruz. Böyle durumlarda anlıyoruz ki insan hayatından daha değerli bir şey yok. Çok çok üzgünüz. Taraftarımız, bir hikaye daha yazdı. Baktığınız zaman stadyumumuzdaki ses her seferinde daha çok artıyor. Fenerbahçeliler başarıya inanıyor. Bunlar çok güzel şeyler. Gerçekten insan bir kez daha gurur duyuyor. Stadyum atmosferi, 2 gol yememize rağmen taraftarın desteğini bırakmaması. Futbolcularımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Yenilen 2 golden sonra maçı sonuna kadar takip edip başarıya ulaştırmaları, inancımızı daha da artırdı.

Taraftarımızın, 12. adam olması, hatta 13. adam olması... Futbolcularımızın inancın yeni bir hikaye yazması... 2 haftada 2 geri dönüş, bunlar çok güzel. Acımızdan bahsettim, bizim için özel bir akşam. Transferle, teknik analizle ilgili konuşmak istemiyorum. Bugün hakem tartışılıyor. Çok anlamış değilim. Akşam hakem hocalarını dikkatle takip edeceğiz elbette. Ne oldu diye soracak olursanız ben bir şey bulamadım. Akşam izleyeceğim elbette. Hakemin sürekli ortaya konması adet oldu. Net bir katliam olur ama şu an anlamış değilim. Fred bir şey söylemişti oyundan atıldı, bugünkü futbolcu da atıldı. Ayrıcalık olduğunu düşünmüyorum. Başka ne oldu?"