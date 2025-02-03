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Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı

Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı

Elazığ'ın Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde "0" tipi şap hastalığı tespit edilmesi nedeniyle bu bölgelerde karantina uygulaması başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemeler ve aşılama çalışmaları sürerken, hastalık nedeniyle bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşandığı belirtildi. Yetkililer, şüpheli vakalarla karşılaşıldığında hızlı bir şekilde il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı.

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Elazığ'ın Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki bazı bölgelerde, şap hastalığı nedeniyle karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde "0" tipi şap hastalığı tespit edildiği belirtildi.

Hastalığın görüldüğü bölgelerin 10 kilometre yarı çapında, karantina uygulamasının devam ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şap hastalığı, hayvanların doğum dönemine denk geldiğinden bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanmıştır. Hastalığın tespit edildiği ilk andan itibaren, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte gerekli inceleme ve eğitim çalışmaları başlatılmıştır. İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimler tarafından aşılama ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülmektedir. Üreticilerimizin, şüpheli bir vaka ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır. Şap hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır."

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